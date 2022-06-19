Kelebekler Vadisi dehşetinde sıcak gelişme! Zanlı yeniden yargılanacak

Son dakika... Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.
İHA'nın haberine göre istinaf mahkemesinin, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için dosyayı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdiği öğrenildi.
KARARDA HANGİ İFADELER YER ALIYOR?
İstinaf Mahkemesi sağlık raporunun yeniden alınması için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderirken, başkaca yönleri incelenmeksizin hükmü bozdu. Hukukçular ise rapor ile birlikte davayı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden ele alacağını, karar değişmez ise, istinaf mahkemesinin diğer yönleri incelemeye başlayacağını belirtti.
"KARAR DEĞİŞMEYECEK"
Semra Aysal’ın abisi Naim Yolcu “Sağlık raporlarındaki eksikliğin tamamlanması için karar bozuldu. Sonucun değişmeyeceğine inanıyoruz” dedi.
Semra Aysal’ın abisi Naim Yolcu yaptığı açıklama da “Adalete güveniyoruz, adalet de gerekenleri yapıyor. Kanunda ne gerekiyorsa o yapılıyor, eksikler tamamlanıyor. Sağlık raporlarındaki eksiklik nedeniyle gönderildiği için, sonucun değişmeyeceğini düşünüyoruz. Diğer konularda bozulan bir şey yok. Sanığın tutukluluk hali devam ediyor” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir
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