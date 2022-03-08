Kelebekler Vadisi'ndeki dehşette gerekçeli karar çıktı!

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi, ilçedeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarında eşi Semra Aysal’ı iterek öldürdüğü iddiasıyla Hakan Aysal'a "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasının gerekçeli kararının yazımını tamamladı.
AA'da yer alan habere göre kararda, Hakan Aysal'ın, sigortadan tazminat alabilmek için evlenmeden yaklaşık 2 ay önce Semra Aysal adına bilgisi ve rızası dışında lehtar olarak yalnızca kendisinin belirlendiği 1 yıllık ferdi hayat sigortası yaptırdığı aktarıldı.
'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYRICI'
Hakan Aysal'ın kendisini suçtan korumak için olay akşamı Gebze'ye geri dönüş bileti aldığı belirtilen kararda, Aysal'ın eşini burada 3 saat kadar oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği, öldürme eylemine karar verdikten sonra bu fikrini gerçekleştirdiği belirtildi.
Kararda, Hakan Aysal'ın olay yaşandığı sırada eşinin yanında bulunmasına rağmen eşinin çığlık atmasını, "şaka yaptığını düşünmesi" ya da "böcek gördüğüne dayandırması" ve düşme anını görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Gerekçeli kararda, Hakan Aysal’ın eylemini sırf acı ve ızdırap vermek için psikolojik bir güdüyle işlediğine dair dosyada mevcut bir delil bulunmadığına yer verildi.
MAHKEME BAŞLANI KARARA ŞERH KOYDU
Mahkeme başkanının sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını savunarak, karara şerh koyma gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:
"Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden olan 'Kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. Dosya kapsamında her ne kadar sanığın üzerine atılı suçu işlediği şüphesini uyandıracak birden fazla delil olsa da bu deliller olayın oluş anına ilişkin olmayıp, olay öncesinde meydana gelen bir kısım işlem ve olaylara aittir."
NE OLMUŞTU?
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh kullanmıştı.
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