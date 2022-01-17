Kaza yaptı! Çekici bekliyordu! Dehşet!

DHA

İstanbul'da, saat 03.30 sıralarında D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

GÜVENLİK DUBALARINA ÇARPTI

DHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı.

OLAY YERİNE ÇEKİCİ ÇAĞIRDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı.

İKİ OTOMOBİL ARASINDA SIKIŞTI

Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alanda buldukları plakayı anons etmeleri sonucunda olay yerinden kaçan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 BFT 139 plakalı araç durduruldu.

Kazaya karışan kişi olduğu anlaşılan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası D-100'de trafik uzun süre yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra ölen sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.