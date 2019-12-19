19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye 1 Aralık pazar günü Bursa Uludağ'da iki dağcının kaybolduğu haberini aldı. Kaybolan dağcılar; Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) bulmak için Uludağ'da kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi. Yüzlerce arama kurtarma ekibi üyesi Mert ile Efe'yi kar, kış demeden aradı.
İLK ÖNCE EFE BULUNDU
Uludağ'da aranan iki dağcıdan, aramaların 17'nci gününde, dün, maalesef acı haberler peş peşe geldi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kürekli Dere yakınlarında bulunan ilk cansız bedenin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı belirtildi.
Mert Alpaslan ve 4 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Burcu Alpaslan.
1200 METRE UZAKLIKTA MERT
Efe'nin bulunduğu noktaya 1200 metre uzaklıkta ise Mert Alpaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, her iki cenazenin muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, otopsi yapılmak üzere nakil işlemlerinin başlatıldığı ve adli tahkikata devam edildiğini ifade etti. Dün akşam saatlerinde Efe'nin cenazesi Bursa Adli Tıp'a getirildi.
AİLE HABERTÜRK'E KONUŞTU
HABERTÜRK, geçen 17 gün boyuncu umudunu hiç kaybetmeyen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın bir mağarada olduğunu ifade eden Burcu Alpaslan'ın ablası Harbiye Şengül ile konuştu. İşte yürek yakan olayda son yaşananlar...
"PEŞ PEŞE ULAŞILDI"
"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Her ikisine de ulaşıldı. Şu an herkes çok kötü durumda. Cenazeler adli tıpa gönderildi. Acımız içimizde onları bekliyoruz. Montun yakınında önce Efe'ye ulaşıldı. Efe'den yaklaşık bir buçuk saat sonra ise Mert'in haberini aldık.
"ARAZİ ÇOK ENGEBELİ"
Bize söylenen arazinin çok engebeli olduğu ve cenazelerin bu nedenle aşağı indirilmesinde biraz gecikme olduğu. Acımız gerçekten çok büyük; kelimenin tam anlamıyla hepimiz yıkıldık. Burcu ve aileler özellikle konuşabilecek durumda değil.
"HABERTÜRK'E TEŞEKKÜR EDERİZ"
İki haftayı aşan arama kurtarma sürecinde size de çok teşekkür ederiz. Acımızı dramatize etmeden çalışmaların daha da aktif biçimde yürümesi adına yaptığınız haberler bize, kardeşime, hepimize güç verdi. Cenaze işlemleriyle ilgili şu an netleşen bir durum yok. Yanımızda olduğunu gördük; çok sağolun..."
İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEKLER
Bu arada AA'da yer alan habere göre, Bursa Adli Tıp Kurumu'nca yapılan otopside, vücutlarında kırıklar olmasına rağmen hipotermi sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın İstanbul'da defnedileceği belirtildi.
MERT'İN KİMLİĞİNİ AİLESİ TESPİT ETTİ
Bu sabah saat 08.20'de yine AA'nın geçtiği habere göre Mert Alpaslan'ın kimliği aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları tarafından tespit edildi.
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