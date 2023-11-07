Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nde feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Olayda otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre A.Y. idaresindeki otomobil ile V.Ç. yönetimindeki kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.