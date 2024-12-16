Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor! - Kasımpaşa Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor!

        Türkiye Futbol Federayonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe'nin ise süre istediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası’na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanlarıyla Riva’da bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu yaptığı davet ve gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KASIMPAŞA KATILACAK; FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ"

        Federasyonun girişimleri üstüne Kasımpaşa’nın kupada yer alacağını, Fenerbahçe’nin ise genel kurula aldığı karar nedeniyle düşünmek için süre istediğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, “Fenerbahçe Spor Kulübü’müz ve Kasımpaşa Spor Kulübü’müzün Türkiye Kupası’na katılmama konusunda dilekçeleri vardı bizde. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe’nin geçen sene genel kurulu toplayıp, aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise yine geçen sene de bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair... Bu sene de yenilemişlerdir. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Spor Kulübü’müz mağduriyetlerinin olduğunu söyledi, Türkiye Kupası’nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası’na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup, olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur” ifadelerini kullandı.

        "KULÜPLER, TÜRKİYE KUPASI’NDAKİ GELİRLERDEN RAHATSIZ"

        Türkiye Kupası’nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası’ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu” diye konuştu.

        Genç hakemlerin Süper Lig’de görev almasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

        “Bugünün konusu Türkiye Kupası’ydı. Orada planlamalar yapılıyor. İlerleyen günlerde yetkili arkadaşlar, kamuoyunu daha iyi aydınlatıcı bilgiler verecek. Zaten Kulüpler Birliği ile görüşülüyor. Bu hafta da 1’inci Lig kulüplerine aynı sunum yapılacak. Herhalde perşembe günü de hem Süper Lig hem 1’inci Lig kulüpleriyle beraber federasyonda toplantı yapıp, bunların detaylarını kulüplerle paylaşıp, sonrada plan ve programı yetkili arkadaşlar kamuoyuyla paylaşacak.”

        "ÖYLE BİR YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası’na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise “Öyle bir yaptırım söz konusu değil” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Habertürk Anasayfa