Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4’ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.