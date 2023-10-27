KADIN ÜYEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan, kararı istinafa götüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yasemin Sarıyıldız, eşi tarafından 11 kurşun ile öldürüldü. 4 kurşun öldürücü bölgelere isabet etmiş bulunmaktaydı. Geriye kalan kurşunlar, vücudunun alt bölgelerine isabet etmişti. Alınan ölü muayene raporunda Yasemin hanımın daha öncesinde şiddete maruz kaldığını ispatlar nitelikteydi. Gözünde ve bacağında ekimozlar olduğu belirtiliyordu rapordu. Ancak heyet bunu göz önüne almadan karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ancak bizim bütün kadın cinayetleri dosyalarında dert yandığımız bir durum bu dosyada da gerçekleşti ve haksız tahrik indirimi bir de iyi hal indirimi uygulandı. Neticede 20 yıl gibi bir cezaya hükmolundu. Bu haliyle biz tabi ki cezayı istinaf edeceğiz. Umarım istinaf bu indirimleri kaldırır ve tekrardan ilgili mahkemeye gönderir. Mahkeme heyeti üç kişiden oluşuyor. Bir tane üyemiz kadın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi karşı oy kullandı dosyada. Geriye kalan 2 erkek hakim ise bu şekilde karar verilmesi yönünde oy kullanmış. 2 oya karşı bir oy kullanıldığından dolayı bu şekilde bir hüküm kuruldu" diye konuştu.