Yola büyük kaynak

Hükümet, önem ve öncelik verdiği karayollarında yatırımların ve şantiyelerde faaliyetin sürmesi için finansman yönlü önemli bir adım attı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 2021 yıl başı yatırım ödeneğinde önceki yıllarla karşılaştırıldığında en yüksek tutar ayrıldı.
En yüksek tutarların görüldüğü birkaç yıl öncesine giderek konuyu açalım. Karayolları’na, 2017 yılında 10 milyar 989 milyon 842 bin TL, 2018 yılında 10 milyar 989 milyon 850 bin TL ödenek ayrıldı. Bu tutarlar, 2019 yılında belirgin biçimde geriledi. 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon 743 bin, 2020’de 7 milyar 601 milyon 238 bin TL yatırım ödeneği ayrıldı.
EK ÖDENEKLER
Yıl başında ayrılan ödenekler yatırımlar için yetmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yıl başı ödeneğinin yanı sıra yıl içinde ek ödenek de kullandı. Böylece, kaynak sorununu aştı. Karayolları’na, 2020 yılında bugüne dek 11-12 milyar TL ek ödenek aktarıldı. Karayolları’nın, izleyen günlerde de yeni bir ek ödenek talebinde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2021’DE BÜTÇE 2’YE KATLANDI
Karayolları’na, 2021’de tüm zamanların en yüksek yıl başı ödeneği ayrıldı. Ödenek tutarının, 14 milyar TL olarak belirlendiği belirtiliyor.
Bu tutarın, 2021 için öngörülen ya da süregelen karayolu yatırımları için yeterli olmayacağı ifade ediliyor. Karayolları’nın, gelecek yıl yatırımlar için en az 24-25 milyar TL dolayında harcama yapması bekleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, önceki yıllarda olduğu gibi ek ödenek talebinde bulunacak. Yıl içinde ortaya çıkabilecek kaynak sorununa bu yolla çözüm üretecek.
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