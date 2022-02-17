Karaköy'de pitbull dehşeti

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SHOW Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre; 23 yaşındaki genç, Karaköy'de ağızlıksız pitbull gezdiren kişiyi uyardı. Sahibinin işareti ile genci ayağından yakalayan köpek 10 dakika boyunca genci bırakmadı. Öte yandan köpekle genci ayırmak isteyen iki kişi daha yaralandı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.