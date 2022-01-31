Kanal İstanbul için askı kararı

İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan kararın 17 Ocak 2022’de askıya çıktığı söyleniyor.
Sunumu yapan kişi, askı kararının 30 gün sonra tüm sosyal medya ve belediye ile arazi müdürlüğü sistemlerinde yayınlanacağını belirtiyor. Videoda, bu kararla birlikte Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir’in hayata geçtiği söylenip bazı arsa ada ve pafta örnekleri üzerinden geçmiş dönemde satın alınan tarla olarak nitelendirilen arsaların bu düzenlemeyle birlikte ticari ve konut alanı olarak yani imarlı olarak nitelendirileceği anlatılıyor.
Tüm arsaların değerinin kat be kat arttığı, askıya çıkan bu karara itirazlar yapıldıktan sonra düzenleme yapılacağı ve arsaların durumunun tarladan imarlı arsaya dönüşeceği bilgisi paylaşılıyor. Sunumu yapan kişi, bu kararın Kanal İstanbul çevresinde arazisi olanların beklediği bir karar olduğunu da vurguluyor ve arsa sahiplerini tebrik ediyor, ‘Allah’a şükür Yenişehir hayata geçmiştir. Yenişehir, Başakşehir ve Kayaşehir ve diğer taraftan da Bahçeşehir arasında yer almaktadır. Yenişehir bir hayal ve ümitti ama artık gerçekleşen bir proje haline geldi’ diyor.
Peki bu videoda yayınlanan askı kararı doğru mu? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinde 17 Ocak 2022 tarihinde şu askı tutanağı yayınlanmış:
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BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE
“İstanbul ili Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. 2. Ve 3. Etap Planlama Sahasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması Bakanlık Makamı’nın 10.01.2022 tarih ve 2655615 sayılı oluru ile onaylanmıştır.
Söz konusu imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.”
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