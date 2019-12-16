İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alınan bilgiye göre, olay geçen cuma gecesi, Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ BIÇAK, BİR KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı olan Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. Yaralılardan Abidin K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BİRİ BIÇAKLA SALDIRIYOR, ÖTEKİ ATEŞ EDİYOR

Olayla ilgili Veysel K., Can E. ve Furkan Y. gözaltına alındı. Bu arada, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeden çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açarak karşılık vermesi kameraya yansıyor.