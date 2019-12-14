İHA

Kırşehir'de, edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara Karayolu Özbağ mevkiinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

AİLE TAZİYEYE GİDİYORDU

İHA'da yer alan habere göre kazada; otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetti. Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çiçek'in tedavisi sürüyor. Çiçek Ailesi'nin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Seda Çiçek.

OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in incelemelerde bulunduğu kaza yerinde polis çalışma yaptı. Otobüste bulunan yolculardan bazıları ise kaza anını şöyle anlattı: "Karşı yoldan bizim yolumuza geçti ve otobüsün altına girdi. 4 kişi olduğunu gördük. Lastik patladı sandık ve savrulduk."