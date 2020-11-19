Son dakika kadına şiddet haberi... Silah 3 kez tutukluk yaptı, genç kadın 3 kez ölümden döndü | VİDEO

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İstanbul Sultangazi'de bir şahıs, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu yengesine sokak ortasında tam 3 kez ateş etti ama silah her seferinde tutukluk yaptı. Genç kadın şans eseri saniyeler içinde 3 kez ölümden döndü.

Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, geçen günlerde Sultangazi'de genç bir kadına sokak ortasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Genç kadının kocası 6 ay önce canına kıydı. Olayın ardından kocasının ailesi tarafından bilinmeyen bir nedenle suçlanmaya başlayan genç kadın, işe gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta bir süre yürüyen genç kadının yanına koşarak kayınbiraderi geldi.

TETİĞE 3 KEZ BASTI, HER SEFERİNDE TUTUKLUK YAPTI

İddiaya göre, 'Kardeşim senin yüzünden canına kıydı' diyen şahıs, yengesini öldürmeye çalıştı. Silahını çekip, tetiğe bastı. Silah tutukluk yaptı. Panikleyen kadın kaçmaya başladı. Şahıs kadının ardından namluya bir kez daha mermiyi sürüp, tekrar tetiğe bastı. Silah yine ateş almadı. Ardından bir kez daha tetiğe bastı. Ama silah tam 3 kez tutukluk yaptı. Genç kadın kaçarak ölümden kurtuldu.

POLİS KISA SÜREDE ÖFKELİ ŞAHSI YAKALADI

Saniyeler içinde 3 kez ölümle yüz yüze gelen genç kadın, mucizevi kurtuluşun ardından hemen polise gidip şikâyetçi oldu. Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede öfkeli kayınbiraderi yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'BAYAN KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARKASINDAN KOŞUYOR'

Görgü tanığı, "Temizlikçi bir arkadaş vardı. Seni öldüreceğim gibilerinden bir şeyler söylemiş bayana. Hani derler ya 'Öldürmeyen Allah öldürmüyor' diye demek ki vade gelmedi. Şurada bir şeyler söylüyor. Silah doğrultuyor sonrada. Tetiğe basıyor, namluyu çekiyor. Ondan sonra bayan koşmaya başlayınca arkasından koşuyor. Tekrar ateş etmeye çalıştı gene tutukluk yaptı silah."

'SUİKAST YAPMAYA ÇALIŞMIŞ'

Başka bir görgü tanığı ise, "Suikast yapmaya çalışmış yani. Ağabeyini mi vurmuş, ölmüş mü, ne olmuş? Adamın ağabeyi de demiş ki 'Sen öldürdün ağabeyimizi' demiş intihar etmiş. Kardeşinin ölümününden yengesini sorumlu tutuyor. Senin yüzünden öldü diye 'Bizde seni öldüreceğiz' diye."