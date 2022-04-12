Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 12 Nisan 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 12 Nisan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Türkiye'nin gözü kulağı bir kez daha kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Ekonomideki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmelerin konuşulacağı toplantının kararları merakla bekleniyor. İşte 12 Nisan kabine toplantısı kararları ve sonuçları...

12.04.2022 - 17:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplantısı bugün yapılıyor. Bütün bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün Beştepe'de düzenleniyor. Kabinenin gündem maddeleri arasında ekonomide gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve emekli ikramiyesi gibi önemli konular bulunuyor. 

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (12 NİSAN 2022)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 12 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine toplantısının akşam 18.30-19.30 sularında bitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saatlerde kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor...

  • KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Kabine toplantısında emeklinin beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması bekleniyor. Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı kabinede görüşülecek. Nisan ayı sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.

  • ENFLASYONLA MÜCADELE

    TÜİK verilerine göre yüzde 61'e dayanan enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Bakanların brifing vereceği toplantıda sahada yapılan denetimler ve zincir marketlerdeki son fiyatlar değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar da görüşülecek.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

    Toplantının bir diğer gündem maddesini de Rusya-Ukrayna savaşı oluşturuyor. Yürütülen diplomasi trafiği, iki ülke ile ilişkilerin de toplantıda değerlendirilmesi beklenirken, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani dramın sonlanması için kararlılık mesajı çıkması bekleniyor.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.