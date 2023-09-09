Atatürk, iradesini daima dünya halkları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandı. Savaştan henüz çıkmış bir devletin politikasını, 'Yurtta sulh cihanda sulh.' olarak tarif etti. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, savaşların olduğu kadar barışın da kahramanıdır.