Bornova’da 2 yıllık plazalar niye hasarlı?

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İki gündür İzmir Bayraklı’da yıkılan binaları araştırıyorum. İzmir depreminin simgesi haline gelen Doğanlar, Rızabey, Emrah Apartmanları ve diğerleri... Hepsinin ortak özelliği 1999 öncesi yapılmaları.

Yıkılan, yan yatan binalar 30 yıllık, yeni deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış, çöken binalarda kullanılan binaların betonu un ufak, nervürlü demir yerine düz demir kullanılmış. Bayraklı’da ortaya çıkan tabloda zeminin bataklık olması da etkili tabi.

Yani mühendislik olarak yapılmaması gereken ne varsa Bayraklı’da yapılmış ve sonuç felaket. Evet Bayraklı’da bu facianın ortaya çıkmasının nedeni binaların yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmamış olması ve muhtemelen sonradan yapılmış müdahaleler gösteriliyor.

Peki ya yeni binalar? Onlarda durum ne? Bayraklı’da birkaç yıllık apartmanlarda da derin çatlaklar oluştu. Gelelim Bornova’ya...

Bornova’da yıkım olmadı ama hasar alan çok sayıda bina var. Üstelik de yepyeni binalar bunlar. Bornova’da henüz 2 yıl önce yapılan koca koca lüks plazalar da hasar gördü.

Milyonluk dairelerde duvarlar, kirişler patladı. Satış ilanlarında ‘depreme dayanıklı’ vurgusu yapılmış. Gelin görün ki 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar görmüşler.

Şu an tüm dikkatler Bayraklı’daki arama-kurtarma çalışmalarında ve acilen yıkılması gereken yan yatmış binalarda. Henüz diğer bölgelerdeki hasar tespitleri yapılmadı. Ancak görünen o ki Bornova’da da durum çok vahim.