İzmir'de, motosikletin viraj levhasına çarptığı kazada sürücü A. G. (31) ve yanındaki yolcu O.Ö. yaralandı. Sürücü A.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, 02.30 sıralarında Konak ilçesi Alsancak semti Liman Caddesi'nde meydana geldi. A.G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve viraj levhasına çarptı.

Sürücü A.G. ve yolcu O.Ö. çarpmanın etkisiyle savrulurken, motosiklet takla atarak çalılara vurdu.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından O.Ö., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, A.G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.