İYİ Parti’de kurultay günü

03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti Gene Başkanı Meral Akşener, partisinin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda konuştu. Konuşmasında partilileri “Türkiye sizinle gurur duyuyor” diye selamlayarak başlayan Akşener, “Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir. En verimli topraklar üzerinde yer altı kaynakları zengin, genç, üretken bir ülkedir. Türkiye cumhuriyeti yokluktan değil basiretsiz yönetimden darlık çekiyor” dedi.
“SIKIŞINCA DIŞ GÜÇLER”
Merkez Bankası’nın ihtiyaç akçesine muhtaç hale gelindiğini kaydeden Akşener, “Har vurup harman savuruyorlar. Sıkışınca dış güçler diyorlar. Sanırsın milyon dolarlık araçları dış güçler veriyor. Sanırsın yolcu garantisini, hasta garantisini dış güçler veriyor. Sanırsın liyakatsiz kadroları dış güçler doldurdu. Hepsini bugünkü iktidar yaptı” diye konuştu.
“İLK FATURA 23 HAZİRAN”
Bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyleyen Akşener, “İlk fatura 23 Haziran'da yola çıktı. Milletimiz olan bitenin farkında, bu işin dönüşü yok. Türkiye kabustan uyanıyor. İyi insanlar iktidara yürüyor. Adaletin olmadığı yerde ne dirlik olur ne düzen olur ne varlık olur. İlk adım ise haksızlık karşısında dimdik durmaktır” dedi.
“HUKUK İLE GÜVEN”
Hukuku mahkeme salonlarından ibaret görmediklerini kaydeden Akşener, “Hukukun sağlayacağı güvenin yatırıma, zenginliğe dönüşeceği bir ülkeden bahsediyoruz. Mübarek ağaçları, zeytinlikleri müteahhit hırsına feda ettiler. On binlerce ağaca kıymayı matah bir işmiş gibi pazarlamaya kalktılar. Salda Gölü gibi cennet köşeyi çöle çevirmeye kalktılar. Akarsularımızı daha fazla kirlettirmeyeceğiz. Ormanlarımızı daha fazla talan ettirmeyeceğiz” diye konuştu.
“GELECEĞİN İLK GÜNÜ”
“Vatan toprağı tüm canlılarıyla kutsaldır” diyen Akşener, “Dünümüzü çaldılar, geleceğimizi çalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz. İlan ediyoruz ki; bugün geleceğin ilk günü” ifadelerini kullandı.
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