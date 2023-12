REKLAM advertisement1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜREĞİMİZİ YAKAN ACI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Hepimizin yüreğini yakan, acı günlerden geçiyoruz. Evlere, ocaklara ateş düşüyor. Gencecik fidanlarımız, evlatlarımız, Mehmetçiklerimiz, toprağa düşüyor. Afyonkarahisar’dan, Ramazan Günay; Denizli’den, Mehmet Serinkan; Zonguldak’tan, İsmail Yazıcı; Tokat’tan, Yasin Karaca; Sinop’tan, Çağatay Erenoğlu; Malatya’dan, Emre Taşkın; Şanlıurfa’dan, Abdülkadir İyem; Yozgat’tan, Ahmet Arslan; Mardin’den, Cebrail Dündar; Kırıkkale’den, Semih Yılmaz; Elazığ’dan, Kemal Aslan; Manisa’dan, Enis Budak…

12 ilimizde; 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah onları, peygamber efendimize, komşu kılsın. Düşünün ki 24 saatte, 12 şehit verdiğimiz, millî bir acıda bile kendi evlatlarına, millî yas ilan etmeyi çok gören, bir büyük vicdansızlıkla, mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede bile hamasetin arkasına sığınan, bir büyük ciddiyetsizlikle, mücadele ediyoruz.

"HAİNE HAİN DİYEMEYENLERLE DE MÜCADELE EDİYORUZ"

Çok değil, daha 1 yıl önce 'Şu kadar terörist kaldı', 'Ayakkabı numaralarını bile biliyoruz', 'Terörü bitirdik' diye, milletimize yalan söyleyen dün verdikleri sözlerin, bugün hesabını veremeyen bir büyük basiretsizlikle, mücadele ediyoruz. Ve ne yazık ki, sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz. Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden, bu kutlu çatının altında PKK terörünü, aklama peşine düşenlerle de, mücadele ediyoruz. Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de, mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da, mücadele ediyoruz.

"SÖZDE SİYASİ PARTİNİN BİZİM GÖZÜMÜZDE MEŞRUİYETİ YOKTUR"

İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen; ama terörist başına duyduğu sevdası, bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan, bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı, katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını, asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler elinde, on binlerin kanı olan bir teröristle, aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır.

Değerli dava arkadaşlarım ama buradaki asıl sorun, ne Türkiye’yle, ne de Türk Milleti’yle, zaten hiçbir bağı olmayan, bu uzaktan kumandalı şer odağı değildir. Asıl sorun onlara, bu cüreti verenlerdir. Bir belediye kazanmak uğruna, teröristin mektubunu okutanlardır. Açılım sürecinde, utanmadan, teröristten Gandi çıkarmaya çalışanlardır. Oy uğruna, şekilden şekle giren partiler kimi kapının arkasında, kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler her seçim öncesinde, kapılarında paspas olan siyasetçilerdir.

"KİRLİ ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

Ve nitekim maşanın da maşası olan, bu siyasi parti görünümlü yapıyı her seçimde, bir aktör haline getiren de ittifak diye diye, insanımızı bir rakama indirgeyen, bu yozlaşmış kutup siyasetinin, ta kendisidir. Biz teröristbaşını lider, PKK’yı pusula, Kürtleri de, pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren, pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren, yılışık siyasetiniz sizin olsun. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Bugün eğer, millet iradesinin tecelligâhı, Gazi Meclisimizin kürsüsünden, terör propagandası yapılabiliyorsa federasyon, özerklik, çok ulusluluk çıkışlarına, sessiz kalınıyorsa; burada en çok da, sizin sorumluluğunuz var. Eğer terörle, gerçekten mücadelede etmek istiyorsanız öncelikle siyasetten, terörün gölgesini kaldırmak için adım atın.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER BİR MİLAT OLSUN"

Bakın, önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimde, geçtiğimiz yıllarda yaptığınız gibi önce terör sempatizanlarının, aday olmasına izin verip seçildikten sonra da, kayyum atama kurnazlığından vazgeçin. Millet iradesini çiğnemeyin. Demokrasimizi daha fazla kirletmeyin. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin, aday olmasına, göz yummayın. Bunu sağlamak için, elinizde, devletin tüm imkânları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var.

Eğer samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden, gizli pazarlıkları bırakın buyurun, gerekeni yapın. Milletimizi de, bu karagöz hacivat oyunuyla daha fazla oyalamayın. Mesela bir siyasetçinin aday olabilmesi için, geçtiği bir güvenlik soruşturması var. Ama ne hikmetse adaylık esnasında bulunamayan suçlar, aday olan kişi, seçildikten sonra anında bulunabiliyor.

Biz diyoruz ki önümüzdeki seçimler bir milat olsun. 31 Mart’ta Yüksek Seçim Kurulu milletimizin önüne, terörle iltisaklı adayları çıkartmasın. Seçimlerden sonra yaptığınız, 'derinlikli' soruşturmaları bu sefer, seçimlerden önce yapın. Eğer rahatsızlığınızda ciddiyseniz kürsülerden hamasi nutuklar atıp, şikâyet etmek yerine devleti yönetmenin gereğini yapın. Biz varız. Buyurun hodri meydan."