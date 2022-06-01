İsveç'ten Türkiye ile diyalog açıklaması

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye ile diyalog devam edecek. Türkiye'nin taleplerine ilişkin direkt Türkiye'ye yanıt vereceğiz, yanlış anlaşılmaları düzelteceğiz." dedi.

Andersson, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını vermişti.

"NATO ÜYELİKLERİNE KARŞI OLDUĞMUZU İLAN ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Güvenlik sorunlara kayıtsız kalan batı dünyası Karadeniz'in kuzeyinde çıkan çatışmada kendini benzer durumda buldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu böyle bir süren ürünüdür. Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir." dedi.