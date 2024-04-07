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        Haberler Magazin Erdal Beşikçioğlu: Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim - Magazin haberleri

        Erdal Beşikçioğlu: Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yerel seçimde belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, kariyeri boyunca hayat verdiği karakterlerden ziyade bundan sonra yapacağı hizmetlerle anılmayı tercih edeceğini ifade etti. Beşikçioğlu; "Bir taraftan belediyeyi idare ederek, bir taraftan da sahnedeki asıl mesleğimi icra ederek bu süreci geçirmeyi düşünüyorum. Etimesgut'ta tüm vatandaşlarımızla senaryoyu biz yazacağız, başrolü de onlar oynayacaklar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:29
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        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut’ta yüzde 56.58'lik oy oranıyla başkan seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı Tatbikat Sahnesi'nde samimi açıklamalarda bulundu. Sanatçı ve vatandaş olarak her zaman siyasetin içinde olduğunu belirten Beşikçioğlu, Etimesgut’a yapacağı hizmetleri anlattı.

        Erdal Beşikçioğlu, ilçede kreş sayısının arttırılacağını, kadınların sosyal hayatın içine daha çok katılması için çalışmalar yürütüleceğini, üniversiteye hazırlanan gençler için kütüphane kurulacağını ve ilçedeki ulaşım problemini Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çözeceğini söyledi. Beşikçioğlu; "Siyasetçiler bu süre zarfında birbirlerine çelme takmak suretiyle acısını halktan çıkartmışlar. Bunu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bir şeker fabrikamız var, orada bir koku problemi var, çözeceğiz. Ankara Çayı'nın 17 kilometresi ilçemizden geçiyor. Ankara Çay’ımızı temizleyeceğiz. Oraya bırakılan atıkları ortadan kaldıracağız, bir yeşil koridor oluşturmak suretiyle Porsuk örneğinden daha iyi bir yapıya çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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        "EMEKLİLERİ ÜRETİMİN İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

        Erdal Beşikçioğlu, ayrıca emeklilerin sosyal hayattaki yüklerini üzerlerinden almayı hedeflediklerini belirterek; "Onlara yarına uyanacak bir amaç verme niyetindeyiz. 90 gün boyunca sokaklarda dolaştığımızda emeklilerimizin bizden istedikleri tek bir şey vardı; emekli konakları. Ben de dedim ki 'Emekli konaklarını kuracağız, istediğiniz gibi oyununuzu oynayacaksınız, çayınızı kahvenizi içeceksiniz; ama üreteceksiniz. Emekli tiyatrolarını kuracağız, size bir yönetmen bir oyun vereceğiz, 3 - 4 ay siz bu oyunu çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz takdirde bunu seyirciyle buluşturacağız, seyircinin karşısına çıkacaksınız, turnelere çıkacaksınız.' Böylelikle hem emeklilerimizin turistik seyahatlerini gidermiş olacağız, hem de emekli konaklarındaki sosyal hayatlarını düzenlemiş olacağız, hem de üretimin içerisinde göreceğiz onları. Böylelikle onlara yarına uyanacak bir amaç sağlayacağız" dedi.

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        "BU 5 YILLIK SÜRECİ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Etimesgut’ta oturan bir yurttaşın kültürel bir etkinlik için Çankaya’ya gitmek zorunda olduğunu ve bunu çözeceklerini ifade eden Erdal Beşikçioğlu; "Bu 5 yıllık süreci çok doğru ve düzgün bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları becerebilirsek yarınlarımız çok daha güçlü ve aydınlık bir vaziyete dönüşecek" ifadelerini kullandı.

        "SANAT BİR EĞİTİM DALIDIR"

        Erdal Beşikçioğlu, sanat hayatına da devam edeceğini aktararak; "Sanatsız yaşayamazsınız. Sanat bir bilinçtir, bir eğitim dalıdır. İnsan ve devlet arasındaki sistemi eleştirerek eksikleri gösterir. Bu bağlamda da bir bilinç sağlar, birleştiricidir, uzlaşmacıdır. O yüzden sanatı hayatımızın her köşesinde mutlak surette başköşeye koymak gerekir. Ben de bir taraftan belediyeyi idare ederek, bir taraftan da sahnedeki asıl mesleğimi icra ederek bu süreci geçirmeyi düşünüyorum. Birçok arkadaşımız, birtakım gazeteciler dahi ‘Part - time belediyecilik mi olur?’ diye bir algı içerisindeler ama öyle bir gerçek yok" dedi.

        "MESLEĞİMİZİ KÜÇÜMSEDİLER"

        Seyircisinin aynı zamanda seçmeni, yurttaşı olduğunu ve bu sayede halkla bambaşka bir iletişim içerisinde olacağını belirten Erdal Beşikçioğlu; "Bu hiçbir siyasetçinin içine girebileceği bir yapı değil aslında. Tıpkı 90 günlük süreçte hedefe kitlendiğim gibi 5 yıllık süreç içerisinde de arzu ettiğim, vatandaşın istediği imkanları sağlamak için kendimi görevlendirdim. Diğer siyasetçiler, buna muhalif olanlar bu konuda mesleğimizi biraz küçümsediler. Bu onların bilmemezliğinden kaynaklanıyor maalesef. Yani tiyatronun ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. Onun için de tiyatroya gitmeleri gerekiyor. Tiyatroya gelseler zaten halkla iç içe olurlar. Bundan sonra Etimesgut’ta senaryoyu tüm vatandaşlarımızla biz yazacağız, başrolü de onlar oynayacaklar. Umarım 5 yıl boyunca o hayal ettiğim belediyecilik anlayışı hayata geçirme imkanım olur" diye konuştu.

        "BAŞKANIM ÇOK YAKIŞTI' DİYENLER OLDU"

        'Behzat Ç' ve 'Vali' gibi dizilerde canlandırdığı karakterleriyle bilinen Erdal Beşikçioğlu; "Bundan sonra getirdiğimiz hizmetlerle anılmayı tercih ederim. Bunların hepsi aslında yarattığımız karakterlerin seyircideki iz düşümleri. Kariyerim boyunca yaptığım işlerin hepsinde bir mesajın olmasına çok dikkat ettim. Özellikle 'Vali'de bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini, insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda birçok şeyi anlatmaya çalıştık. 'Behzat Ç' öyle; adalet duygusunun nasıl olması gerektiği konusunda ki bunların hepsi aslında vatandaşlarımızın özlediği karakterlerdi. Gençler ‘Komiserim’, emeklilerimiz ‘Valim’ dedi. Ama yavaş yavaş süreç içerisinde ‘Başkanım size çok yakıştı’ diyenler de çok oldu" dedi.

        Erdal Beşikçioğlu, eski Etimesgut Belediye Başkanı, MHP'nin adayı Enver Demirel’in kendisini arayıp tebrik ettiğini ve eşi rahatsız olduğu için devir teslim törenine gelmediğini söylediğini belirtti. Beşikçioğlu; "Enver Bey ilçeye çok şey katmış bir belediye başkanı. Enver Bey’den önceki belediye başkanları da ilçemize çok fazla değer katmış. Onların hepsi de başımızın üstünde yerleri var" ifadelerini kullandı.

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        #erdal beşikçioğlu
        #ankara
        #ETİMESGUT

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