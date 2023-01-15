İşte son hava durumu tahminleri: Sağanak ve kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu