EPDK, geçen hafta elektrik faturalarına ilişkin yeni bir adım attı. Tüketiciye özgü bilgileri esas alan, sade, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçileceğini duyurdu. Milyonlarca mesken tüketicisini doğrudan ilgilendirmeyen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi başlıkların faturalardan çıkarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, zaman zaman ciddi tartışma ve tepkilere yol açan “dağıtım bedeli”nin de faturalardan çıkartılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, kesintilerin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine kadar pek çok (trafo tesis edilmesi, yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesi, elektrik direklerinin tamiri vs.) maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz; yeni fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi. Yeni faturada ortaya çıkacak (enerji tüketim bedeli) önceki dönemlerde farklı isimlerle faturalarda yer alan bütün bedelleri kapsayacak. Enerji tüketim bedeline, faturada yer alacak vergi, fon ve paylar eklenerek nihai fatura ortaya çıkacak.”

İLK KEZ HABERTÜRK’TE

EPDK kararı sonrasında elektrik dağıtım şirketleri, “sadeleştirilmiş” yeni fatura hazırlığı için kolları sıvadı. Şirketler, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Faturalar, yenilendi; diğer birçok başlığın yanı sıra “dağıtım bedeli” de faturalarda yer almadı. Fatura örneği, Türk basınında ilk olarak HABERTÜRK’te…