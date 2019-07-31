31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK, geçen hafta elektrik faturalarına ilişkin yeni bir adım attı. Tüketiciye özgü bilgileri esas alan, sade, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçileceğini duyurdu. Milyonlarca mesken tüketicisini doğrudan ilgilendirmeyen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi başlıkların faturalardan çıkarıldığı vurgulandı.
Açıklamada, zaman zaman ciddi tartışma ve tepkilere yol açan “dağıtım bedeli”nin de faturalardan çıkartılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, kesintilerin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine kadar pek çok (trafo tesis edilmesi, yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesi, elektrik direklerinin tamiri vs.) maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz; yeni fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi. Yeni faturada ortaya çıkacak (enerji tüketim bedeli) önceki dönemlerde farklı isimlerle faturalarda yer alan bütün bedelleri kapsayacak. Enerji tüketim bedeline, faturada yer alacak vergi, fon ve paylar eklenerek nihai fatura ortaya çıkacak.”
İLK KEZ HABERTÜRK’TE
EPDK kararı sonrasında elektrik dağıtım şirketleri, “sadeleştirilmiş” yeni fatura hazırlığı için kolları sıvadı. Şirketler, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Faturalar, yenilendi; diğer birçok başlığın yanı sıra “dağıtım bedeli” de faturalarda yer almadı. Fatura örneği, Türk basınında ilk olarak HABERTÜRK’te…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!