İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması!

AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. yılın geride bırakıldığı belirtilerek, devletin salgınla mücadele önlemleri büyük bir gayretle uygulanarak ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaşıldığı anlatıldı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre yeni yılın yaşanılan tüm sorunların çözümüne vesile olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık.

TOPLAM 47 BİN 156 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak."

Acil hallerde 112 Acil Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza İhbar, 186 Elektrik Arıza ile 187 Doğalgaz Arıza ihbar hatlarının aranabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul’umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz" denildi.