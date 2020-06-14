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İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti, ikinci kulesi, devlet konuk evi ve camii törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız" dedi. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan ''İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır. Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkan sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkan veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir. Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi de kısalacaktır." dedi.

'HAVALİMANI SAYISINI 56'YA ÇIKARDIK'

İstanbul Havalimanı'nın mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan bu sayının 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebileceğine dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmadığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: ''Havalimanı sayımız 26 iken bu sayıyı 56'ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Sektörün cirosunu 3 milyardan 165 milyar dolara çıkardık.Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu. Bunlar sadece havayolu taşımacılığında yaptıklarımız. Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik. Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık. Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık. İstanbul'a yaptığımız ulaştırma yatırımlarının her biri dünya çapında eserlerdir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.''

'HER BİRİ DÜNYA ÇAPINDA ESERLER'

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan ''Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var'' dedi.Cumhurbaşkanı maske, mesafe, temizlik, uyarısını da yineledi.

TK1453, TK1923 VE TK2023 AYNI ANDA HAVALANDI

Konuşmanın ardından açılışa geçildi. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.

TAKSİ SÜRESİ AZALACAK



3. pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinin yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan verilen bilgiye göre yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.