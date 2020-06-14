İki kule aynı anda hizmet verecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pist ile Devlet Konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. "Pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur." diyen Karaismailoğlu pistin havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren üçüncü pist ile hem hava yolu şirketleri hem de vatandaşların zamandan kazanacağını, özellikle iç hat uçuşlarında, mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacağını bildirdi.

Hava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu”nun da yeni pistle birlikte hizmete gireceğini belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle aynı anda iniş-kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak. Pistimizin yanı sıra bugün burada üç önemli açılış daha gerçekleştiriyoruz. Pist ile birlikte açılışını yaptığımız Hava Trafik Kontrol Kulemiz; 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahiptir. Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2. kule, 1. kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacaktır. İki kulenin aynı anda aktif olması dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özelliktir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Devlet Konuk Evi'nin ise şeref salonu, 2 konferans salonu, 502 metrekarelik fuaye alanı ve 3 ayrı toplantı salonu ile temsil kabiliyeti yüksek bir tesis olarak hizmete aldıklarını belirtti.

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.