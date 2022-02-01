İstanbul'da yaşandı! Cinayet anı kamerada!

DHA

Son dakika haberleri... İstanbul'un Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde geçen ay yaşanan bir cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

MAKTULDEN ALACAĞINI İSTEDİ

DHA'da yer alan son dakika haberlerine göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur’dan alacağını istedi.

YERE DÜŞÜRÜP ART ARDA BIÇAKLADI

Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.’nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur’u art arda bıçakladı.

YAKALAYIP BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur’u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYDAN YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alacak verecek tartışması ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan tartışma ve Yalçın Umur’un bir kişiye tokat atması yer alıyor.

Arkadaşının tokatlandığını gören Erdem Y., Umur’u yere yatırarak art arda bıçaklıyor. Can havliyle kaçan Yalçın Umur, bir süre sonra yere yığılıyor.