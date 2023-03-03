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Gaziosmanpaşa'da çatlakların oluştuğu bina tahliye edildi

İstanbul'da korkutan bir olay yaşandı. Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temel kazısı sırasında yanındaki binada çatlaklar meydana geldi. Bunun üzerine binada yaşayanlar tahliye edildi

Giriş: 03.03.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Çatlakların oluştuğu binaya tahliye
İstanbul'da yaşandı! Çatlakların oluştuğu binaya tahliye
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DHA

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temel kazısı yapılırken bitişikteki binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina tahliye edilerek, mühürlendi.

DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de iş makineleriyle bir inşaatın temel kazısı yapılırken bitişikteki binanın temelinde kayma meydana geldi.

Bu nedenle binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, inşaat firması yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Mahalleye polis ve zabıta ekipleri gönderildi.

Bina tahliye edildikten sonra zabıta ekiplerince mühürledi. Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine dağıldı.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada iki gün içerisinde geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İnşaat firması yetkilileri, incelemenin ardından bina için yıkım kararının verilmesi halinde vatandaşların otele yerleştirileceğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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