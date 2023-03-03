İstanbul'da yaşandı! Çatlakların oluştuğu binaya tahliye

DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de iş makineleriyle bir inşaatın temel kazısı yapılırken bitişikteki binanın temelinde kayma meydana geldi.

Bu nedenle binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, inşaat firması yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Mahalleye polis ve zabıta ekipleri gönderildi.