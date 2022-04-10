İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşüyor!

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.
YAĞMUR DA BEKLENİYOR
Uyarının ardından değerlendirmelerde bulunan Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, İstanbul'da sıcaklıkların yarın 10 derece düşeceğini söyledi.
Öztel şunları kaydetti: "Sıcaklıklar öyle yükseldi ki Marmara'da ve tüm Türkiye'de, yaz havasını alıyoruz. Ancak bugün İstanbul'da olan 20 derecelerdeki hava yarın hızla değişiyor. Yani yarın hava 10 dereceye kadar düşebiliyor. Öyle ki İstanbul'da dışarıda 6-7 derece olarak hissedilen bir sıcaklık bekliyoruz. Rüzgarlı olmayan yerlerde ise 10-12 derece olarak hissedilecek sıcaklık. Yarın bu ciddi fark nedeniyle montları kalınlaştırmak gerekecek. Salı günü ise sıcaklıklar 2 derece artacak. Çarşamba da yine 2 derece artacak. Yani bugünkü kadar sıcak bir gün geçirmeyeceğiz yeni haftada. Ayrıca İstanbul'da yine gün boyu yağmurlu bir hava gözlenecek. Öte yandan Kayseri, Sivas ve Erzincan'ın merkezine Salı günü kar yağabilir. Birden 20 santimetre değilse de 5 santimetreye kadar kar örtüsü olabilir."
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