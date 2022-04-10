5 bölgede sağanak var! Kıyı Ege'ye rüzgar uyarısı

Sabah ve öğle 3, akşam 2 bölge için sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 27°C, Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 19°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 20°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 20°C, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AĞRI 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

VAN 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDİN 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.