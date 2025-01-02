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        Haberler Dünya İsrail Hizbullah'ı vurdu | Dış Haberler

        İsrail Hizbullah'ı vurdu

        İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait füze ateşleme sistemlerini vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:58
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        İsrail Hizbullah'ı vurdu
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        İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait füze ateşleme sistemlerini vurdu. İsrail Ordusu, saldırı öncesi Lübnan Ordusundan talepte bulunduğunu ancak talebin yerine getirilmemesi nedeniyle Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

        İsrail ile Lübnan arasında 60 günlük bir ateşkes anlaşması bulunuyor.

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