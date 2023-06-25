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Adana'da kuyum atölyesinde yangın ve patlama

Adana'da büyük bir panik yaşandı. Kentte bir kuyum atölyesinde yangın çıktı. Bu sırada ise feci bir patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı

Giriş: 25.06.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Adana'da iş yerinde yangın sırasında feci patlama!
İş yerinde yangın sırasında feci patlama!
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DHA

Adana'da bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre patlamanın da meydana geldiği iş merkezine sevk edilen çok sayıda yangın söndürme ekibi, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi´ndeki bir iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar binayı tahliye etti. Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da meydana geldiği iş merkezindeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

İş merkezinin bulunduğu cadde ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olayda kuyumcu atölyelerinin bulunduğu binanın 4´üncü katında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevlerin sıçraması nedeniyle 3 atölye kullanılamaz hale geldi.

Atölye sahipleri, yanan iş yerlerini gözyaşlarıyla izledi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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