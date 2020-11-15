İrem Derici koronavirüse yakalandı

BİROL NAMOĞLU

Ünlü müzisyen Birol Namoğlu koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı.

Namoğlu, "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.