Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu.
İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı´nın isteği üzerine alındığını bildirdi.
Kararın, gece saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.
Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran´da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.
Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu
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