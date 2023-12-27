Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, beton harcı ve enkazı altında kalan 6 işçi, yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.

O sırada iskele üzerinde çalışan Menzeher Acar (43), Murat Acar (24), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52), Murat Günden (44) ve Zülküf Acar (30) iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kalıp, yaralandı.