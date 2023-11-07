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        Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de iklim aktivistleri, National Gallery'de sergilenen tablonun koruyucu camını kırdı

        İngiltere'de iklim aktivistleri, National Gallery'de sergilenen tablonun koruyucu camını kırdı

        Just Stop Oil derneği üyeleri Londra'daki National Gallery'de sergilenen Rokeby Venus tablosunun koruyucu camını acil durum çekiçleriyle kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 08:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:54
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        Tabloya çekiçli saldırı!
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        İngiltere'de çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen bir tablonun koruyucu camını kırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre "Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)" adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen "Rokeby Venus" adlı tablonun koruyucu camını acil çıkış çekiçleriyle kırdı.

        İngiliz polisi, iki çevreciyi, gözaltına aldı.

        Çevreci grup, X'ten yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti, milyonları öldüreceğini bile bile daha fazla petrol ruhsatı planlarını açıkladı. Buna karşılık olarak, Just Stop Oil'in iki üyesi, 1914'te Mary Richardson'un da hedef aldığı Rokeby Venüsü tablosunun koruyucu camını parçaladı." ifadelerini kullandı.

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        Açıklamada, politikanın aktivistleri hayal kırıklığına uğrattığı belirtilerek, "1914'te kadınları başarısızlığa uğrattı ve şimdi de bizi başarısızlığa uğratıyor. Yeni petrol ve doğal gaz (ruhsatları) milyonları öldürecek. Eğer sanatı, hayatı ve ailelerimizi seviyorsak petrolü durdurmalıyız." denildi.

        İspanyol ressam Diego Velazquez tarafından 1600'lü yıllarda yapılan sanat eseri, 1914'de kadın hakları savunucusu Mary Richardson tarafından tahrip edilmişti.

        40'TAN FAZLA AKTİVİST GÖZALTINA ALINDI

        İngiliz polisi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street Caddesi’nde eylem düzenleyen 40'tan fazla Just Stop Oil aktivistinin de gözaltına alındığını duyurdu.

        Aktivistler, Londra'da başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ndeki Cenotaph Anıtı yakınlarında protesto düzenlediklerini, anıta zarar vermediklerini açıkladı.

        Fotoğraflar: AP

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        #Just Stop Oil
        #National Gallery
        #son dakika haberi
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