İmamoğlu'ndan diploma açıklaması: Böyle bir karar alma yetkileri yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi ile ilgili "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak." dedi

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.



Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025

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Diplomasının iptal edilmesi ile ilgili olarak bir ailenin iftar sofrasında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayın yaparak kararı değerlendirdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"HEPİMİZİN ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL ŞEYLERE İHTİYACI VAR"

İftar sofrası böyle bereketi bolluğu güzel, çok tatlı, kızımızla, oğlumuzla tanıştık. Torunlar, evlatlar bir arada. Güzel olan bu samimiyetin, bu dostluk. 15 yıldır her evde yaşıyorum. Siyasete girdiğim günden beri evlerde sofralarda iftar açmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Allah'ım bu memleketi koru diyorum. Hepimizin, çocuklarımızın güzel şeylere ihtiyacı var. Bu duayla yol yürüyorum. Allah'ın nasibi 2019'da Sultanbeyli'ye gitmiştim. Bir eve girerken seçim iptal olmuştu. 'Eve girme toplantıya gel' diye arayanlar olmuştu eve girdik, iftarımızı yaptık.

"ÜNİVERSİTENİN DİPLOMA İPTAL YETKİSİ YOK"

Seçim iptal olduğunda dedim ki 'Biz yine sandığa gideriz milletimiz hakkımız olanı verir' dedim. Kat kat fazlasıyla milletimiz hakkımızı verdi. 86 milyon insanımızın adaletine inanıyorum, tarifsiz inancım var. Bu ülkede bu gün de enteresan olay yaşadık. Buraya gelirken televizyonlarda Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması, 31 yıl sonra iptal ediliyor, hukuksuz şekilde. Üniversitenin diploma iptal yetkisi yok. Çok enterasan. Açıkçası bugün diplomanın iptali umrumda değil. Esas umrumda olan bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır.

"HERKESİN ELİNDEN HER ŞEYİ ALABİLİRLER"

Bu toplumun herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler, mülkiyet, seçme, seçilme hakkını elden alabilirler. Unuttukları şu var; 2019'dan örnek verdim. Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyetimiz milletimizin gücünün ortaya çıkması. Bunun için çaba göstereceğiz. Demokratik yarış sözkonusu değil. Bu manada bunları gerçekten Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar? Kul hakkı yediler.

"BU KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ" Kul hakkını, tabiri caizse bir avuç insan bu milletin bütün duygularını bertaraf edecek. Bir hanımefendi bana pazarda 'Senin diplomanı iptal ederlerse senin yanında olacağım' dedim. Dedim 'Ablacığım etmezlerse senden özür dilerim' demiştim. O ablamız, o kardeşimiz beni izliyorsa buradan söylüyorum, kul hakkı yediler. Seninle sözleşmiştik, böyle olmaz. Zaten kamu gücüyle iktidarın birçok ortaya koyduğu engellerle meşru, adil zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak milletçe gördük. Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız ama artık öyle bir yapı var ki hükümetin baskısı altında. Adil ve dürüst kararların çıkacağına inancım yok. Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu kararın altına imza atan insanları toplasanız 50-100 kişi. 100 kişi bu ülkenin namuslu ahlaklı savcılarını da yargıçların da mesleklerini yerle bir ettiler. İnsanlar haysiyeti, onuru, namusu, adalet için yaşıyor. "KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM" Gerçekten yaradandan sonra Allah'tan sonra inandığım tek duygum var. O da milletimizdir. Ben de buradan bu güzel hemşehrilerimin evinden kendimi milletime emanet ediyorum. Ne yapacaksın diyorlar, vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Asla durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorum bundan sonra milyon koşacağım. Tahmin edemeyecek, bu millete olan borcumu, kararlılığımı, ilkelerimi, bu ülke için nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. "BU YAPILANIN MUHATABI MİLLETİMİZDİR" Bu ülkede adaletsizliği silecek bir sistemi inşa edeceğiz. Hak eden, çalışan kazanacak. 'Ben çalışsam olur mu?' 'Olur' diyecek bu ülke ona. Bu yolda ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam. Yarın 14.00'de Maltepe'de aslanlar gibi açılış yapacağım. 23 Mart'ta yapacağımız seçim için 22 Mart'ta Haliç Kongre merkezindeyim. Pazar günü milyonlarca insan oy verecek. Ben inanıyorum ki, parti üyesi olmasa da oy kullananların sırtını sıvazlayacak. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir, milletimizdir. Kazandığınız, elde ettiğiniz ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak sistem konusunda var gücümüzle çalışacağız. Bütün milletime pırlanta bir gelecek diliyorum. En çok da kızlarımız, oğullarımız için çalışacağız.

NE OLMUŞTU? İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi Haberi Görüntüle REKLAM Özgür Özel'den diploma açıklaması! Haberi Görüntüle "Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."