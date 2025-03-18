İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

REKLAM advertisement1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: SAVCILIĞA VE YÖK'E GÖNDERİLECEK

İstanbul Üniversitesi, diploma soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

REKLAM

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir" ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI: İLAN EDİLEN KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir. Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur." dedi.

İPTAL SÜRECİ NASIL GELİŞTİ? BBC Türkçe’nin derlemesine göre İmamoğlu’nun diploması ile ilgili ilk tartışma 2019 yerel seçimlerinin ardından başkadı. 15 Şubat 2020'de CİMER'e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi. Başvuruya yanıt veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İmamoğlu'nun üniversite tarafından ilan edilmiş yurt dışı yatay geçiş kontenjanına başvurduğunu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul edildiğini söyledi. İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi Haberi Görüntüle Tartışmayı, CİMER'e Eylül 2024'te yapılan bir başka başvurunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması, savcılığın da bunu YÖK'e iletmesi alevlendirdi. İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ) tanımadığı, bu nedenle diplomanın sahte olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın hemen ardından İBB Tekzip hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1994'te mezun olduğunu gösteren diploma görseli paylaşılarak iddialar yalanlandı. AVUKATLARI NE DEMİŞTİ? Avukatlarının verdiği bilgiye göre İmamoğlu, 5 Eylül 1988'de GAÜ İngilizce İşletme bölümüne girdi. Hazırlık ve 1. Sınıfı tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin ilanı üzerine 29 Ağustos'ta yatay geçiş başvurusu yaptı. Avukatlara göre Üniversite Yönetim Kurulu, not ortalaması ve zamanında başvuru kriterini sağladığı gerekçesiyle İmamoğlu'nun İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü'ne yatay geçişine onay verdi. İmamoğlu, 1994'te üniversiteden mezun oldu. SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 22 Şubat 2025'te soruşturma başlattı. Soruşturmanın ana dayanağını YÖK Denetleme Kurulu'nun 17 Şubat tarihli "Araştırma Raporu" oluşturdu. Raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını sağladığı, ancak 1990'da GAÜ'nün, YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca, YÖK'ün 1993-1994 ders yılından itibaren ÖSYM sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları diplomalarının denkliğinin kabul edilmemesine ilişkin bir kararı olduğu ifade edildi. İMAMOĞLU İFADE VERMİŞTİ İmamoğlu'nun avukatları YÖK raporunu hazırlayanlar hakkında "görevi kötüye kullanma, iftira, adil yargılamaya teşebbüs" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun avukatları, YÖK'ün 1990'da GAÜ'yü tanımamasının, yatay geçişe engel olmadığını ve bir denklik sorunu da oluşturmadığını iddia ediyor. 5 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren İmamoğlu da hakkında hazırlanan raporu eleştirerek "Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır" dedi.

ÜNİVERSİTEYE YAZI GİTMİŞTİ Soruşturma kapsamında Başsavcılık 26 Şubat'ta, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıda İmamoğlu'nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında acil bilgi istendi. Üniversite 28 Şubat'ta tahkikat başlatıldığını söyledi. İstanbul Üniversitesi'nden yanıt gelmemesi üzerine Başsavcılık 12 Mart'ta Üniversite'ye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını istedi. ADAYLIK SÜRECİNİ ETKİLER 23 Mart’ta CHP’nin yapacağı ön seçime tek aday olarak katılacak İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyordu. Ancak Anayasa’ya göre cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezuniyeti şartı bulunuyor. Diplomanın iptali mevcut koşullarda İmamoğlu’nun adaylığı için engel teşkil ediyor. İmamoğlu'nun, iptal kararına karşı itiraz yolları bulunuyor. İdare Mahkemesi'ne dava açılabiliyor. Buradan aleyhte bir karar çıkması halinde bölge idare mahkemesine (istinaf) ve daha sonra Danıştay'a temyiz başvurusu yapma hakkı var.