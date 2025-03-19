Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu diploması iptal edilen 28 kişilik liste

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

İstanbul Üniversitesi, iptal kararını "1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" ifadeleri ile açıklamıştı.

REKLAM

Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı. Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.

Habertürk, İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isme ulaştı.

İşte o liste:

Pembegül Besen

N. Aylin Ataay

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

REKLAM

M. Kerem Erman

S. Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Timuçin Törcmen Ekrem İmamoğlu