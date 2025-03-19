Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu diploması iptal edilen 28 kişilik liste
İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açıklamasında söz edilen benzer durumdaki 27 kişinin kim olduğunu Habertürk ortaya çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.
İstanbul Üniversitesi, iptal kararını "1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" ifadeleri ile açıklamıştı.
Üniversitenin açıklamasının ardından İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ancak akşam saatlerinde bir liste sosyal medyada yayıldı. Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre sosyal medyada dolaşan bu isimlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1990 tarihli toplantı tutanağından alındığı ortaya çıktı. Söz konusu tutanakta İmamoğlu ile birlikte yatay geçişlerine karar verilenlerin listesi yer alıyordu. Ancak bu listedeki isimlerin tamamı diplomasının iptaline karar verilen isimler değildi.
Habertürk, İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isme ulaştı.
İşte o liste:
Pembegül Besen
N. Aylin Ataay
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
M. Kerem Erman
S. Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra
Timuçin Törcmen
Ekrem İmamoğlu