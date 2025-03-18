Özgür Özel'den diploma açıklaması!

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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Özgür Özel, şunları söyledi:

Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi Haberi Görüntüle

Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz.

İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi yine benzer bir konuda kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine hem de bir ay süre içerisinde bu işlemin yapılması için verdiği bir karar.

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Ekrem Başkan’dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor.

Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimal Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik uygulamaları var. Kimse enseyi karartmasın.

Buna cevabı ben Genel Başkan olarak bu kadar veriyorum 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır.

Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIK KARARINI ASKIYA ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin “‘Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum” dedi.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.

Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.

Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye’ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir. İstanbul Üniversitesi’nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa’yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, ‘selden kütük kapmaya’ çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız. İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok Haberi Görüntüle KILIÇDAROĞLU: ADALETİ BİR KEZ DAHA YOK ETTİNİZ CHP'nin eski Genel Başkanı "Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!" değerlendirmesinde bulundu.

Adaleti bir kez daha yok ettiniz…



Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2025 DERVİŞOĞLU'NDAN DİPLOMA TEPKİSİ İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır" dedi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!" ifadelerini kullandı. DEM PARTİLİ BAKIRHAN: HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ HESAPLARIN GÖLGESİNDE ALINMIŞ BİR KARARDIR DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır. Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu. 📍İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır.



📍Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) March 18, 2025 BABACAN: ÇOK ÜZGÜNÜM, KIZGINIM DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu‘na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum." dedi. Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım.



Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz.



Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır.… — Ali Babacan (@alibabacan) March 18, 2025 CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, gazetecilerin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı. AK Parti’nin kendileri üstünde devlet imkanlarıyla baskı oluşturduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Yerel seçimlerden çıktıktan sonra, AK Parti’nin tüm devlet imkanlarını kullanarak oluşturduğu bir baskı var. Bu baskının yoğunlaştığı kişilerin başında, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Bu bir baskı, diploması sorgulanması gereken kişinin kim olduğu belli. Sarayda oturuyor. Sarayda oturuyor, iki şapka takıyor. Bir diyor ki ‘Ben devletin Cumhurbaşkanıyım,’ sonra istediği anda şapkayı çıkarıp ötekini takıyor ve ‘Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım’ diyor. İşine geldiği gibi kararlar alıp Türkiye’de bu kararları hayata geçirmeye çalışıyor” dedi.

"AK PARTİ O SANDIĞA GÖMÜLECEKTİR" Diploma iptalinin siyasi bir işlem olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Diploma iptaliyle ilgili yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler, yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir, kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışacaklardır. 31 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti’yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır. AK Parti o sandığa gömülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir tane değil, binlerce Ekrem İmamoğlu var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımızın arkasındayız, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. "AK PARTİ KARANLIĞINDAN TÜRKİYE’Yİ KURTARACAĞIZ" CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılması planlanan ön seçimin iptal edilmediğini söyleyen Yavuzyılmaz, “Biz aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii ki ön seçimimizi yapacağız. Milletimizin iradesini neyse bu iradeyi AK Parti’nin sakatlamasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir. Yerel seçimlerin birinci partisidir. Aynı zamanda güncel yapılan kamuoyu araştırmalarına göre de AK Parti’yi gerisinde bırakmış, farkı açmaya devam etmektedir. AK Parti, kamu kaynaklarıyla beslenmekten, kendine servet transferi yapmaktan vazgeçemiyor. Bir türlü bu iktidarın nimetlerinden ayrılamıyor. Ancak CHP olarak biz, hakkı olanı vatandaşa vermek için en yakın zamanda yapılacak seçimde, tüm bu baskılara rağmen, bu farkı açıp AK Parti karanlığından Türkiye’yi kurtaracağız” ifadelerini kullandı. "A’DAN Z’YE KADAR CHP’NİN PLANLARI HAZIR" CHP’nin seçim için alternatif planlarının hazır olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz şöyle konuştu: “Şunu açıkça belirtmek gerekir ki A’dan Z’ye kadar CHP’nin planları hazırdır. Simülasyonlar yapıldı. AK Parti’nin yapabileceği kötülüklerin sınırı yok, biliyoruz. Ancak bizim de iyi insanlar olarak bu konuda alacağımız tedbirler ve atacağımız adımlar var. Biz, kapalı kapılar ardında yapılan planlarla yol almıyoruz. Biz, milletimizin iradesiyle, vicdanıyla ve aklıyla birlikte yol alıyoruz.”

ALİ MAHİR BAŞARIR: YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ Ali Mahir Başarır "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereken direnci göstereceğiz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz!



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereken direnci göstereceğiz!



Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz! pic.twitter.com/3FSYD5Ch0d — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 18, 2025 ÖZCAN: AKIL ALMAZ BİR OLAY Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların böylesine bir günaha ortak olması akıl almaz bir olaydır. Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır. Bu karara karşı birazcık bile olsa ülkesini seven, demokrasiye inanmış her kesimden vatandaşımızı amasız ve fakatsız Ekrem Başkan’ı daha çok desteklemeye davet ediyorum." dedi. Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın @ekrem_imamoglu ‘nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 18, 2025 ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı üzerine vatandaşları Maltepe'de İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek olan açılışa davet etti. Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım!



TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz.



Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! pic.twitter.com/9xytvDGphS — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 18, 2025 Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"