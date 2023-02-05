İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış da bekleniyor.
FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) ve İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İŞTE BAZI İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MERSİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.