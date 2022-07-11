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Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi

Togo'da acı bir olay meydana geldi. Kurban Bayramı çalışmaları için ülkeye giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

11.07.2022 - 20:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İHH ekibi Togo'da kaza geçirdi! 3 kişi hayatını kaybetti
İHH ekibi Togo'da kaza geçirdi! 3 kişi hayatını kaybetti
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AA

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'ya giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulunan İHH gönüllüleri dün saat 23.00 sularında başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazada Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralandı.

İlk müdahalesi Atakpama Şehir Hastanesi'nde yapılan yaralılar daha sonra Lome'deki Biasa Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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