Firar etti yakalandı! İğrenç olay!

Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Terziler Mahallesi'nde yaşayan ve muhtar azası olduğu öğrenilen Alpay Çömez (35), iddiaya göre, geçen hafta otomobiline bindirdiği 16 yaşındaki E.D.'ye cinsel istismarda bulundu.
EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI TEHDİT ETTİ
DHA'da yer alan habere göre evli, bir çocuk babası olan Çömez, başka tarihlerde tekrar cinsel istismarda bulunmak istediği E.D.'yi bu isteğini geri çevirmesi üzerine tehdit etmeye başladı.
ÇOCUK DURUMU AİLESİNE ANLATTI
E.D., durumu ailesine anlattı. E.D.'nin ailesi bunun üzerine Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Çömez, hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılığın bu kararı üzerine Çömez, dün avukatıyla adliyeye gidip, savcıya ifade verdi.
TUTUKLAMA KARARI SONRASI FİRAR ETTİ
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçmaya başladı.
YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çömez, yarım saat sonra Orta Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenip, yakalandı. Çömez, jandarma tarafından Aydın E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
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