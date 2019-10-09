09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen makasçı magandayı, çarptığı İETT şoförü durdurdu.
İHA'nın haberine göre olay, dün gece 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece-Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Yılmaz Ö. bir arkadaşı ile birlikte okuldan çıktıktan sonra arabayla dolaşmaya çıktı. Büyükçekmece’de kampüsü bulunan okuldan ayrılan gençler, bu sırada Beylikdüzü bağlantı yolunda İETT otobüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Tartışma sırasında aracıyla ilerleyen Yılmaz Ö. İETT aracının sol ön tamponuna çarparak yoluna devam etti.
YOLCULARI İNDİRİP PEŞİNE TAKILDI
İETT aracının sürücüsü Atilla A. ise yaşanılanlara sinirlenerek, yolcuları indirip gencin peşine düştü. Bu sırada Yılmaz Ö., makas atarak yoluna devam ederken, Atilla A. trafiğin yoğunlaştığı bir noktada genç sürücüyü yakaladı. Durması yönünde el hareketlerine bulunarak, genç sürücünün yanında ilerlemeye devam etti.
KAÇINCA BARİYERLERE SIKIŞTIRDI
İşaretlerine rağmen genç sürücüyü durduramayan İETT şoförü, daha sonra E-5 kara yolunda Yılmaz Ö.’nün kullandığı aracın önüne kırıp, demir bariyerlere sıkıştırdı. Araçtan inen Atilla A. genci arabadan indirmeye çalıştı ancak kapıları kilitleyen Yılmaz Ö. ve arkadaşı arabanın içinde polisin gelmesini bekledi. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı. Trafik ekiplerinin gelmesi üzerine gerekli raporların tutularak araçlar, yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.
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