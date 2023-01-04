Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu ile 20 defa görüştüklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu ile yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin olarak, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ben bu arkadaşın niçin benimle görüşmenin saklanması gerektiğini bilmiyorum. Ben İçişleri Bakanıyım, o belediye başkanı. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. Gücüm yeterse yardımcı olurum, yetmezse 'Kusura bakmayın' derim. Bir insanın kendisini yalana sokması, oradan çıkmasını zorlaştırır. İBB Başkanı doğrudan uzaklaşmış. Ben İçişleri Bakanı'yım. Benim görüşmelerim, arama tarihlerim Özel Kalemimde vardır. Cep telefonlarım da vardır. Kim aradı, ne zaman aradır bellidir. İBB Başkanı telefon açıp, 'CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, beni ezdirmeyin' gibi cümleleri ihtiva eden konuşma yapabilir. Bunu reddedilirsin ama Cenabı Allah'ın kayıtlarında var. Aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20'sinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29'unu karşı taraf aramış, 11'ine de ben dönmüşüm. 20'sinde görüşülmüş. 3'ü de insani taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz. 2 defa da karşılıklı görüşülmüş. Biri, Adalar Belediyesi'ndeki elektrikli araç meselesi vardı. İkincisi ise AFAD'da yüz yüze görüşme gerçekleşti. Buna yalan demek normal değil" dedi.

İBB'YE TERÖR İLTİSAKLILARIN İŞE ALINMASI

İBB'ye terörle bağlantılı kişilerin işe alındığı iddiası hakkında açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu adamları yoldan geçerken mi aldın? 'Sizin bu aldığınız kişileri belediyeye almadım, iftira atıyorsunuz' demesini beklerdim. Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra KHK ile bir temizlik yaptı. Komisyonlar oluştu. Komisyonlar karar alır, bakan da imza atar. Yerel yönetimlerde de aynıdır. Gösterdiği İzmir de dahil olmak üzere. Geçen sene Özgür Özel'in TBMM'de sorduğu soru üzerine, biz müfettiş görevlendirdik. 11 ay sonra dosyayı tanzim ettiler. Teftiş Kurulu soruşturma açtı. Ben 'Atın' diyecek kabiliyete sahip değilim. Böyle bir adım atıldıktan sonra insanlar OHAL Komisyonu'na başvuruyor. Burada hukuki bir süreç işliyor" diye konuştu.

SİNAN ATEŞ SORUŞTURMASI

İçişleri Bakanı Soylu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında, "Soruşturma Ankara Emniyeti tarafından sürdürülüyor. Tetiği çekenin dışında 2 kişi aranıyor. Onları da bulacağız, adalete teslim edeceğiz. Araştırmalar hakkında, kamuoyu nezdinde bilgilendirmeler yapılacaktır" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük