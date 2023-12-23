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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) güz kararnamesi hakkında "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır" denildi.

HSK geçtiğimiz günlerde güz kararnamesini yayınlamıştı. Hakim ve savcıların atamalarını içeren kararname hakkında ortaya atılan iddialar hakkında, HSK bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, Kurulumuzca 21.12.2023 tarihinde ilan edilen Güz Kararnamesinde görev yerleri değişen kimi yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğu gözlemlendiğinden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır.

Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."