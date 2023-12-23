Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: HSK'dan kararname açıklaması

        HSK'dan kararname açıklaması

        Hakim ve Savcılar Kurulu, güz kararnamesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        HSK'dan kararname açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) güz kararnamesi hakkında "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır" denildi.

        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı

        HSK geçtiğimiz günlerde güz kararnamesini yayınlamıştı. Hakim ve savcıların atamalarını içeren kararname hakkında ortaya atılan iddialar hakkında, HSK bir açıklama yaptı.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, Kurulumuzca 21.12.2023 tarihinde ilan edilen Güz Kararnamesinde görev yerleri değişen kimi yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğu gözlemlendiğinden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır.

        Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HSK
        #son dakika haberi
        #güz kararnamesi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Atilla Taş tutuklandı
        Atilla Taş tutuklandı
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa