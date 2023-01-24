Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması provokasyonun ardından Hollanda'da da bir provokatif eylem gerçekleştirildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kuran-ı Kerim'i hedef alan saldırıyla ilgili Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak olayı protesto etti.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.

KALIN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lahey'deki provokatif eyleme sert tepki gösterdi. Çelik, "Hollanda'nın Lahey kentinde bir faşist Kuran-ı Kerim’i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır." dedi.

Çelik ayrıca, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TE PROVOKATİF EYLEM

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 21 Ocak günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. İsveç'te gerçekleşen provokatif eyleme yönelik Türkiye'den sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e sert tepki göstermiş, "Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" demişti.

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