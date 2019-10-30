Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi kurumları arasında yer alan TCDD, bir süre önce işlevleri yönünden “alt yapı” ve “taşımacılık” olarak iki genel müdürlüğe ayrıldı. TCDD Taşımacılık, yük ve yolcu taşımacılığından sorumlu oldu. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de yeni hızlı tren demiryolu alt yapısı inşa ediyor; bazı hatları yeniliyor ve bakım onarım faaliyetlerini yürütüyor.

YHT’YE YOĞUN TALEP

Ankara çıkışlı Eskişehir, İstanbul ve Konya’ya yüksek hızlı tren seferleri düzenleniyor. Kısa bir süre sonra da Sivas’a seferler başlayacak. Özellikle iş insanları ve bürokratlar, son dönemde iki önemli merkez Ankara ve İstanbul arası seyahatlerinde YHT’yi tercih ediyor. Üniversiteli gençler ve toplumun diğer kesimleri de trenlere yoğun ilgi gösteriyor.

BİLET FİYATLARINDA FARKLILAŞTIRMA

Halen, Ankara-İstanbul (Pendik) arası YHT ekonomi sınıfı kişi başı bilet fiyatı 85 TL 50 kuruş. Business 124, business plus 155 TL. Avrupa yakası business 139 TL 50 kuruş, business plus 170 TL 50 kuruş.

ÖZEL HİZMET

“Business” ve özellikle “business plus” biletlerinin, ekonomi sınıfı biletleriyle arasındaki fiyat makasının açılması ve “özel ve daha nitelikli” sınıfına giren hizmetlerde bilet fiyatının bir miktar daha yukarı çekilmesi üzerinde bir düşünce öne çıkıyor.

Peki, ne zaman ve nasıl? Henüz, düşünce aşamasında… Karar mercilerinin bu konuda çalışmaların başlatılması yönünde ilgili birimleri görevlendirmesi durumunda önce yolcu profili dikkate alınarak “etki analizi” yapılacak. Bu çalışma kapsamında trenlerin rekabet halinde olduğu uçak ve otobüs bilet fiyatları da göz önünde bulundurularak yeni rota belirlenecek. Bu nedenle zaman vermek mümkün görünmüyor. Tren bilet fiyatlarının, uçaktan ucuz, otobüsten görece pahalı olması ilkesi genel kabul görüyor.