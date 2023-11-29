Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Mardin'de hırsız, ev sahibini dışarı attı! - En son haberler

        Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yardımıyla gözaltına alındı

        Mardin'de akıllara durgunluk veren olay meydana geldi. Kentte bir hırsız, gözüne kestirdiği bir eve girmek isterken son anda fark edildi. Ev sahibinin kapıyı açmasıyla panikleyen şüpheli ise içeri kaçtı. Ev sahibini dışarı itip kapıyı kilitleyen hırsız, polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsız, ev sahibini dışarı attı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı.

        DHA'nın haberine göre kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı.

        REKLAM

        Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Habertürk Anasayfa